В 2020 году на Кубани ввели в эксплуатацию 5,8 тысяч га мелиоративных систем

Площадь орошаемых земель в прошлом году увеличилась на 5,8 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации края. Всего в крае на сегодняшний день 386 тыс. га мелиоративных систем.

По словам заместителя губернатора края Андрея Коробки, на Кубани действует долгосрочный план по ежегодному вводу орошаемых земель. Согласно ему, до 2024 года планируется увеличить мелиоративный комплекс Кубани минимум на 18 тыс. га. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Сегодня более 40 тыс. га мелиорируемых земель занято овощами и зерновыми культурами. В планах ежегодно увеличивать объемы производства этих культур, в том числе, с ориентиром на экспорт. В связи с этим наращивание площади орошаемых земель сегодня очень важно. На таких участках урожайность, как правило, увеличивается более чем на 10%», – сообщил Андрей Коробка.

Сейчас региональный минсельхоз проводит оценку и планирование ввода мелиорируемых земель в текущем году.

Андрей Ульченко