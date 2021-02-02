В Адыгее экс-директора МКУ осудили за халатность

Майкопский городской суд признал виновным бывшего директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство» в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Как установил суд, в июне 2020 года в Майкопе остановочный павильон был сорван с крепления и обрушен резким порывом ветра на стоявших рядом людей. В результате происшествия пожилая женщина погибла на месте, а девушка и ребенок получили травмы. При этом бывший директор МКУ «Благоустройство» в нарушение закона не принял своевременные меры по постановке павильона на баланс и проверке его соответствия требованиям безопасности. Монтаж конструкций остановки был выполнен на временных сварных креплениях в 2016 году.

Суд назначил экс-директору наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в муниципальных учреждениях на два года. Также судом были удовлетворены иски о возмещении морального вреда. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева