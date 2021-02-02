В Татарстане коронавирус выявили еще у 85 человек

За сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса, все они оказались контактными. 26 человек госпитализированы, 59 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Среди заразившихся — четверо детей и 42 человек старше 60 лет. 32 новых случая выявили в Казани, десять — в Нурлатском районе, семь — в Набережных Челнах, пять — в Арском районе, по три — в Алексеевском, Апастовском, Лаишевском и Тукаевском, по два — в Аксубаевском, Балтасинском, Бугульминском, Кукморском, Нижнекамском, по одному — в Альметьевском, Буинском, Елабужском, Лениногорском, Новошешминском, Пестречинском, Тетюшском, Чистопольском и Ютазинском.

«На 2 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 217 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 12 720, в том числе 97 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего в регионе скончались 273 больных коронавирусом.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"