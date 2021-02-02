Суд оставил в колонии фотографа Лошагина, убившего жену

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга о замене фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены, неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы.

В ходе судебного заседания гособвинитель и адвокат матери убитой заявили, что основной причиной обжалования решения суда первой инстанции стало то, что Дмитрий Лошагин так и не признал вину, из-за чего у обвинения отсутствует уверенность в полном исправлении осужденного.

«Выйдя на свободу, он может начать мстить. А удовлетворение его просьбы — это, по сути, предоставление свободы. Мои доверители боятся его. А моральный вред, который был причинен потерпевшим, Лошагин не хотел погашать. Он постоянно судился», — отметил адвокат потерпевшей.

Гособвинитель добавил, что администрация исправительной колонии, в которой находится осужденный, также возражала против замены наказания.

Защита осужденного в свою очередь заявила, что об его исправлении говорит то, что за время нахождения в колонии он получил 16 поощрений и лишь одно дисциплинарное взыскание. Кроме того, из-за хорошего поведения он отбывал наказание в облегченной форме. Адвокат заметил, что Дмитрием Лошагиным в полном объеме был возмещен моральный ущерб потерпевшим.

Напомним, в 2015 году фотограф был признан виновным в убийстве своей жены модели Юлии Прокопьевой. По версии следствия, вечером 22 августа 2013 года в фотостудии (лофт в центре Екатеринбурга) Дмитрия Лошагина проходила вечеринка, гости которой вместе с хозяевами выходили на крышу здания для обзора панорамы ночного города. Спускаясь с крыши и проходя через техническое помещение в фотостудию, Дмитрий Лошагин и Юлия Прокопьева, оставшись наедине, поссорились. Фотограф, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на девушку и нанес ей множественные удары, после чего схватил за голову и свернул ей шею. В итоге девушка скончалась на месте, а уже ночью Лошагин, по версии следователей, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело супруги на Audi TT по Старомосковскому тракту в лес, где развел костер, накрыл труп фрагментами рубероида, облил голову девушки бензином и поджег.

В 2014 году судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Эдуард Измайлов полностью оправдал фотографа. В 2015 году оправдательный приговор был отменен, а на новом процессе врио председателя Октябрьского райсуда Александра Евладова признала фотографа виновным в убийстве и осудила на десять лет колонии строгого режима. Затем приговор был смягчен до девяти лет десяти месяцев колонии.

В начале декабря 2020 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней.