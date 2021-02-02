Второй день подряд в Ярославской области нет смертей от коронавируса

В Ярославской области вторые сутки подряд не фиксируется ни одной смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 183 новых случая заражения COVID-19. За это же время 183 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 2 февраля, в регионе официально подтвержден 28490 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 26775 человек выздоровели. 319 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1436 человек, из них 678 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 758 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14281 человек. На втором месте Рыбинск — 3552 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1584 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 147 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2806 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7667 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов