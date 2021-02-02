На Дону выявили 370 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 370 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Ростове-на-Дону — 142. В Батайске и Гукове зафиксировано по 12 случаев заражения, в Таганроге — 11, в Новошахтинске и Азовском районе — по 10, в Неклиновском и Тацинском районах — по девять, в Новочеркасске и Белокалитвинском районе — по восемь, в Морозовском, Тарасовском и Чертковском районах — по семь, в Зерноградском, Зимовниковском и Сальском районах — по шесть, в Зверево, Шахтах, Верхнедонском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Шолоховском районах — по пять, по четыре — в Каменске-Шахтинском, Волгодонском, Егорлыкском, Красносулинском, Мясниковском, Пролетарском, Ремонтненском и Цимлянском районах, по три — в Азове, Аксайском, Багаевском, Кагальницком, Обливском и Орловском районах, по два — в Веселовском, Каменском, Кашарском, Октябрьском, Семикаракорском районах, по одному — в Донецке, Боковском, Песчанокопском, Усть-Донецком и Целинском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 429 человек. Скончались 22 человека.

По состоянию на утро 2 февраля количество инфицированных в области превысило 64,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1533. Коэффициент распространения инфекции — 0,97. За весь период выздоровели более 54,1 тыс. человек, умерли 2 677 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева