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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге выявлено 1484 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, из них в Петербурге — 1484. В Ленобласти число заболевших увеличилось на 219 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 9,6% не имели клинических проявлений болезни.

За период с начала пандемии в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса. В Петербурге COVID-19 был подтвержден у 337442 человек. В настоящее время лечение получают 93,9 тыс. петербуржцев. Скончались 9851 жителей Петербурга, за последние сутки — 65.

По данным Смольного, за сутки на коронавирус протестировали 13,8 тыс человек.

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