На Кубани двое полицейских осуждены за получение взятки

Кропоткинский городской суд вынес приговор двоим сотрудникам ОМВД России по Гулькевичскому району, которые призваны виновными в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого суда. Противоправная деятельность полицейских была пресечена сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фамилии фигурантов не разглашаются, на сайте суда опубликована информация о том, что подсудимыми по делу о взятке являются Сергей Фокин и Дмитрий Жабинский. По сообщению суда, в январе 2020 года оперуполномоченные полиции требовали у наркозависимого гражданина 500 тыс. руб. за увод его от уголовной ответственности за приобретение наркотических средств. При получении первой выплаты в сумме 200 тыс. руб. сотрудники МВД были задержаны. В ходе следствия полицейские признавали свою вину, а затем от своих показаний отказались. В итоге суд назначил Сергею Фокину наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима, Дмитрию Жабинскому – в виде восьми лет. Обоим подсудимым предстоит выплатить штраф в сумме 1 млн руб.

Анна Перова, Краснодар