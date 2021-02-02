Суточный прирост инфицированных СOVID-19 в Прикамье составил 281 человек

За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция поставили еще 281 жителю Пермского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным на 2 февраля, в ковидных отделениях краевых больниц проходят лечение 1367 пациентов, из них 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 3711 жителей Пермского края находятся на карантине.

С начала пандемии общее количество заболевших составило 40 366 человек. Вылечились от болезни 33 299 человек. По темпам распространения заболевания Пермский край занимает 11-е место в России.