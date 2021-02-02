Саратовская область получит 3,15 млрд руб. на переселения из аварийного жилья

В Саратовскую область поступят 3,15 млрд руб. на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом на заседании комитета облдумы по бюджету объявил министр финансов региона Вадим Ойкин.

Денежные средства предоставляет госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ. Изначально предполагалось, что программа переселения из аварийного жилья в области завершится в 2025 году, но, по словам господина Ойкина, выделенные средства позволят завершить ее в этом.

Расходовать эти средства на снос аварийного жилья не предполагается.

Марина Ковалева