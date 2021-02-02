Оператор полигона ТКО в Кунгуре намерен его реконструировать

Оператор полигона по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) Кунгура и Кунгурского района ООО «Пермский Завод Переработки и Утилизации “Эко-Система”» заключил контракт на выполнение инженерных изысканий, а также разработку проектно-сметной документации по реконструкции действующего полигона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Разработкой проекта займется пермское ООО «КРАФТ». Документация должна быть готова не позднее апреля 2022 года. Цена контракта составила около 15 млн руб.

В ходе реконструкции на кунгурском полигоне планируется построить полуавтоматизированный мусоросортировочный комплекс, на котором будут отбираться полезные фракции (бумага, картон, стекло, различные виды пластика), а затем их будут отправлять на вторичную переработку. На сортировку будет направляться мусор из Кунгура и Кунгурского района, Березовки, Орды, Кишерти и Суксуна. Проектная мощность комплекса — 50 тыс. тонн отходов в год.

Кунгурский полигон по утилизации и захоронению ТКО построен в деревне Мыльники Неволинского поселения в 2015 году. ПЗПУ «Эко-Система» выступил инвестором строительства, еще тогда компания сообщала о намерении построить на полигоне мусоросортировочный комплекс. Изначально ПЗПУ «Эко-Система» было дочерним предприятием столичного ПАО «Экосистема», которое занимается разработкой и внедрением мусороперерабатывающих технологий. В настоящий момент, по данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% ПЗПУ принадлежит пермским бизнесменам Светлане Каюриной и Николаю Мальцеву. Возглавляет предприятие Денис Бусырев. Выручка ПЗПУ за 2019 год — 14,9 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

Напомним, краевые власти планируют за четыре года организовать раздельный сбор мусора в 13 муниципалитетах. В 2021 году запланирована организация раздельного сбора мусора в Кудымкаре, Пермском районе, Лысьве, Чусовом, Чернушке, Губахе и трех районах Перми — Индустриальном, Кировском и Ленинском. В 2022 году раздельный сбор планируется внедрить в Горнозаводске, Верещагино и Кунгуре, в 2023 году — в Соликамске, Березниках и оставшихся районах Перми, в 2024 году — в Чайковском.

Сейчас в Пермском крае действуют мусоросортировочные линии в селе Лобаново (Пермский район) и Краснокамске. До 2024 года на территории региона планируется построить четыре экотехнопара для сортировки и переработки отходов. Оператор пермского полигона ТБО МУП «Полигон» будет возводить экотехнопарк на территории полигона ТБО рядом с деревней Софроны (Пермский район), в настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации объекта. ПКГУП «Теплоэнерго» займется строительством аналогичного комплекса в Соликамском городском округе. Третий экотехнопарк появится в Лысьвенском городском округе, его будет строить ООО «Буматика». Также сообщалось о намерении построить экотехнопарк в Чайковском.