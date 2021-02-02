02 февраля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

В Петербурге задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Лидер независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен задержан на входе в здание Выборгского районного суда. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Причину задержания сотрудники полиции не назвали. «В суд не попал, задержали на входе. Везут в 1 отдел полиции, вероятно оформлять за 23 или 31» – сообщил Кен. В суд Даниил Кен приехал на рассмотрение дела о совершении неуважения к суду, по которому он проходит обвиняемым.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Даниила Кена уволили из лицея №344, в котором он проработал более 8 лет, за «аморальный поступок».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Экспертное мнение

Пресс релиз| все

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя