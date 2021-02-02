В Петербурге задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Лидер независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен задержан на входе в здание Выборгского районного суда. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Причину задержания сотрудники полиции не назвали. «В суд не попал, задержали на входе. Везут в 1 отдел полиции, вероятно оформлять за 23 или 31» – сообщил Кен. В суд Даниил Кен приехал на рассмотрение дела о совершении неуважения к суду, по которому он проходит обвиняемым.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Даниила Кена уволили из лицея №344, в котором он проработал более 8 лет, за «аморальный поступок».