02 февраля, вторник
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Прокуратура проведет дополнительную проверку тарифов ЖКХ в Пермском крае

Пермский край включен в число субъектов РФ, в которых прокуратура усилит контроль над тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура уже выявила нарушения при формировании тарифов в ряде территорий страны. В частности, в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги хозяйствующих субъектов по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.

«С учетом складывающейся обстановки Генпрокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении»,— сообщается на сайте ведомства.

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