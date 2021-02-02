Прокуратура проведет дополнительную проверку тарифов ЖКХ в Пермском крае

Пермский край включен в число субъектов РФ, в которых прокуратура усилит контроль над тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура уже выявила нарушения при формировании тарифов в ряде территорий страны. В частности, в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги хозяйствующих субъектов по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.

«С учетом складывающейся обстановки Генпрокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении»,— сообщается на сайте ведомства.