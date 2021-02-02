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Новосибирский суд арестовал оппозиционного блогера на семь суток

Центральный райсуд Новосибирска арестовал блогера Тимура Ханова на семь суток. Как сообщил господин Ханов на своей странице в Facebook, арест связан с опубликованным им видео, в котором, как посчитали правоохранители, есть признаки призыва к посещению несанкционированного митинга 31 января.

«Ханов Т.Ф. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)»,— говорится в решении суда.

По данным лингвистической экспертизы, фотографии которой блогер опубликовал на своей странице, в видеоролике были найдены призывы к участию в несанкционированных акциях протеста за счет языковой игры, построенной на несовпадении формы и содержания видео. Также в документах отмечается, что автор упоминает время и место прохождения акции и положительно оценивает участие в ней.

Тимура Ханова задержали в Новосибирске во время акции 30 января в поддержку жителей Хабаровска, выступающих против ареста губернатора Сергея Фургала.

Как писал “Ъ-Сибирь”, ранее после акции сторонников опоозиционера Алексея Навального, прошедшей 23 января, были задержаны депутаты новосибирского горсовета Сергей Бойко и Антон Картавин.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах РФ также 31 января. В Сибири было задержано более 600 человек.

Даниил Тарабукин


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