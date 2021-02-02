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По запросам уральских работодателей создадут персонифицированный список трудовых мигрантов

Власти Свердловской области планируют создать персонифицированный список трудовых мигрантов. Такое предложение заместитель губернатора Олег Чемезов обсудил с руководством трех регионов Узбекистана в рамках формирования оптимальной системы организации потока трудовых мигрантов.

Как сообщает региональный департамент информационной политики, список будет формироваться исходя из потребностей местных работодателей, а затем передаваться в уполномоченные агентства Узбекистана. Помимо того, что список будет персонифицироваться, у иностранных граждан, приезжающих на работу, также будут требовать наличие профессионального образования и знание русского языка.

По мнению господина Чемезова, высокий уровень сотрудничества Свердловской области и Узбекистана позволит найти оптимальный вариант для всех. Представители республики заявили о готовности работать в таком формате.

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