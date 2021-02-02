На Ямале зарегистрирован 61 случай коронавируса

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 35 741 человека, более 32 тыс. пациентов уже вылечились, 381 человек скончался.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 643 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 884 730 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 74 158 человек скончались.