В Тюменской области коронавирус диагностировали у 138 человек

В Тюменской области за минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев COVID-19, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Таким образом, на 2 февраля в регионе зарегистрировано 28 507 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии более 26 тыс. пациентов уже выздоровели, 248 человек скончались — еще два летальных случая от COVID-19 за сутки.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля. До конца февраля в регионе сохраняется запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 643 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 884 730 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 74 158 человек скончались.