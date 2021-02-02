На трассе М5 в Челябинской области ограничили движение грузовиков из-за метели

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» ввели ограничения для большегрузного транспорта из-за сильного снега и метелей. Движение фур приостановлено на участке от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаруль, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог “Южный Урал”». Ограничения движения большегрузов введены в 12 часов, ориентировочное время окончания – 20 часов 2 февраля. Время может быть изменено.

Вчера ГУ МЧС России по Челябинской области объявил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня в отдельных районах ожидается отложение изморози, в также осадки в виде мокрого снега в горах.