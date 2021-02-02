В Саратове перед судом предстанет член наркотической ОПГ

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего горожанина, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков и легализации доходов, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый вошел в состав организованной группы, специализирующейся на бесконтактном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику была отведена роль получателя крупных партий запрещенных веществ, которые он должен был передать сообщникам – фасовщикам и закладчикам. Тайники размещались в малолюдных местах Саратова и области, после чего их координаты отправлялись лидеру преступной группы.

Фигуранту также вменяется легализация денежных средств и иного имущества на сумму свыше 1,2 млн руб.

Деятельность преступной группы была пресечена в мае прошлого года.

Марина Ковалева