Кредиторская задолженность компаний-банкротов Татарстана составила 132 млрд рублей

В Татарстане компании-банкроты накопили 132,5 млрд руб. кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами. Республика заняла седьмое место в России по доле таких предприятий в общей кредиторской задолженности. Она составила 12,3%, передает PБК.

Общая кредиторская задолженность российских компаний-банкротов составила 1,9 трлн руб., что составляет 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России. При этом 1,8 трлн руб. являются невозвратной суммой, поскольку кредиторами возвращается не более 5% от сумм долга.

Лидером среди российских регионов стала Мордовия, где доля компаний-банкротов с кредиторской задолженностью составила 44% или 75 млрд руб. Второе место заняла Карачаево-Черкессия (26,2% или 13,3 млрд руб.) Тройку лидеров замкнула Чувашия (22,3% или 112,6 млрд руб.)

"Ъ-Казань"