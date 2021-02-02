В Волгограде возбудили дело о мошенничестве при выполнении муниципального контракта

В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2018 году муниципальный заказчик и фирма-подрядчик заключили муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу светотехнического оборудования иностранного производства в Тракторозаводском районе Волгограда. Предположительно, подрядчик и субподрядная организация утвердили использование продукции марки отечественного производителя, стоимость которой значительно ниже. При этом подрядчик в документах якобы приравнял ее стоимость к стоимости продукции иностранного производителя в размере почти 4,2 млн руб., таким образом, разница в стоимости оборудования превысила 1,2 млн руб.

В адрес муниципального учреждения прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений с требованием проведения сверки в части выполненных работ. В связи с этим денежные средства в размере более 1,2 млн руб. субподрядчику из бюджета не перечислялись.

Мария Шахрай