УФАС выдало предупреждение мэрии из-за незаконных договоров размещения объектов в парке Гагарина

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение управлению культуры Челябинска из-за ненадлежащего договора на размещение нестационарных объектов в парке Гагарина. Оно должно быть исполнено в срок до 26 февраля, если этого не произойдет, будет возбуждено антимонопольное дело, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

По данным ведомства, муниципальное автономное учреждение «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» утвердило форму договора купли-продажи на размещение нестационарного объекта с условием уплаты субъектом торговли земельного налога. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства обязанность по уплате земельного налога лежит на учреждении, которому земельный участок – парк им. Ю. А. Гагарина – предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования. «Таким образом, включение условия о земельном налоге в форму договора может привести к отказу хозяйствующих субъектов, имеющих намерение осуществлять свою деятельность на территории парка, от обращения в адрес учреждения и участия в соответствующих конкурентных процедурах»,– говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Поскольку деятельность МАУ контролирует управление культуры, Челябинское УФАС пришло к выводу, что оно исполняет свои обязанности ненадлежащим образом. Кроме того, договор противоречит приказу управления «О нестационарных торговых объектах, размещаемых на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха». Статья 15 закона «О защите конкуренции» запрещает органам местного самоуправления действия или бездействие, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.