Проект межвузовского кампуса в Уфе разработает «Институт развития городов и сел Башкортостана»

Казенное предприятие «Республиканское управление капитального строительства» по итогам проведенного вчера запроса котировок заключит контракт на выполнение первого этапа проекта строительства межвузовского студенческого кампуса в Демском районе Уфы с АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» (учредителями являются Александра Катасонова и Фонд социальных целевых программ), сообщается на сайте госзакупок. Организация предложила исполнить контракт начальной стоимостью 30 млн руб. с дисконтом 14,7%, за 25,6 млн руб. Второй участник, ООО «Промэкобезопасность» (принадлежит Рафису Шагиеву), был готов исполнить контракт за 29 млн руб. (дисконт 3,33%).

Окончание работ запланировано на 31 марта текущего года. Общая площадь земельных участков под кампусом составляет ориентировочно 10 га. До начала разработки проекта заказчик должен принять решение о сносе деревьев.

Майя Иванова