Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Калмыкию

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 февраля прибудет в Калмыкию с рабочей поездкой. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».

В график поездки войдут встреча с главой республики Бату Хасиковым, осмотр инфраструктуры Ики-Бурульского водопровода и совещание по вопросам водоснабжения. Кроме того, запланирована встреча с представителями малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере АПК. Михаила Мишустина будут сопровождать вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева