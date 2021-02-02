Двух жителей Удмуртии будут судить за мошенничество на 1,5 млн рублей

Двух жителей Удмуртии 1999 годов рождения будут судить за мошенничество на 1,5 млн руб. (ч. 2 ст. 159 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что обвиняемые подыскивали студентов, на которых оформляли кредиты на покупку смартфонов в салонах сотовой связи. При этом злоумышленники использовали подложные документы о месте работы и доходах заемщиков. В последующем приобретенные телефоны продавались в других салонах. Часть денег передавалась студентам, а остальное тратилось на личные нужды.

Преступную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Удмуртии. В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к 23 фактам мошенничества.