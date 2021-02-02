В Ярославле 19-летний водитель пострадал в ДТП на проспекте Фрунзе

Во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации УМВД, 1 февраля около 16 часов на проспекте Фрунзе столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-211230», которым управлял 19-летний мужчина и автомобиль Volvo, управляемый 60-летним мужчиной.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-211230» получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая медицинская помощь. В связи с произошедшим ведется проверка для установления всех обстоятельств ДТП.

Антон Антонов