Пожарные спасли из огня 5 человек в Сарапуле

Пожарные Удмуртии спасли из огня пять жителей дома по ул. Карла Маркса в Сарапуле. Возгорание произошло в 14:35 1 февраля, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Очаг пожара был в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного дома. Черный дым шел из подъезда и окон всех квартир. Бойцы ГДЗС вынесли наружу пенсионера 1957 года рождения, который отравился угарным газом. Его жену спасти не удалось — она не подавала признаков жизни.

Также огнеборцы спасли женщину с ребенком, пенсионерку 1937 года рождения и девочку 2008 года рождения. Они находились на втором этаже, их вынесли с помощью трехколенных лестниц. В больницу был и госпитализирован и хозяин квартиры, где начался пожар, у мужчины были обожжены ноги.