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Фото: facebook Константина Окунева

Пермского оппозиционера вызвали в полицию после участия в шествии в поддержку Навального

Пермский оппозиционный политик Константин Окунев в своем телеграм-канале опубликовал повестку с вызовом в полицию для опроса. Господину Окуневу надлежит явиться к начальнику отдела исполнения административного законодательства отдела полиции №7 (Свердловский район). При этом повестка подписана сотрудником центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Сам господин Окунев связывает это со своим участием в шествии в поддержку Алексея Навального, которое прошло в Перми в минувшее воскресенье. Тогда, по разным оценкам, были задержаны от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

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