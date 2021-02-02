В Пензенской области школьные автобусы переоборудуют в общественный транспорт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил переоборудовать выведенные из системы перевозки детей школьные автобусы для использования на маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщили в областном правительстве.

Глава региона потребовал от руководителей администраций лично заняться организацией транспортного обеспечения населенных пунктов. По его мнению, школьные автобусы, которые в образовательных учреждениях заменили на новые машины, находятся в хорошем техническом состоянии, они не должны простаивать.

«Но только три школьных автобуса из 11, переданных АТП, прошли процедуру переоборудования. В районах не хватает транспорта, а исправные машины простаивают», — отметил глава региона.

Мария Шахрай