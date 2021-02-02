В Майкопе обвиненному в падении остановки чиновнику назначили принудительные работы

Бывшего и.о. главы МКУ «Благоустройство» Майкопа признали виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ) по делу о падении остановки на пенсионерку. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщает СУ СКР по республике Адыгея.

Следствие и суд установили, что ранее осужденный предприниматель по договору подряда установил металлический остановочный павильон на улице Чкалова с нарушением технологии монтажа, без устройства фундамента, путем сварного соединения закладных деталей. Чиновник не стал выяснять происхождение остановки и не проверил ее на соответствие правилам безопасности.

Суд назначил бывшему и.о. главы МКУ наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в муниципальных учреждениях на 2 года. Приговор в силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, летом 2020 года остановку сорвал с земли резкий порыв ветра, конструкция упала на пенсионерку, девушку и ребенка. 78-летняя женщина скончалась на месте, остальных пострадавших доставили в больницу.

Виктория Колганова