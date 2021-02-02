Суд отказал в прекращении уголовного дела в отношении начальника полиции Шахуньи

Суд вернул уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по Шахунье Александра Таксанаева в Следственный комитет. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, в прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа ему отказано.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было возбуждено в отношении полицейского ноябре 2020 года. По версии следствия, сотрудники полиции остановили автомобиль УАЗ, на котором была установлена непредусмотренная конструкцией лебедка, а прицеп к машине оказался не зарегистрирован в органах ГИБДД (ч. 1 ст. 12.1, ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Водитель УАЗа оказался знакомым начальника шахунского МВД и позвонил ему с просьбой помочь избежать наказания. По версии следствия, Александр Таксанаев незаконно поручил подчиненным не привлекать знакомого к административной ответственности и отпустить его.

После возбуждения уголовного дела он был отстранен от работы, а позже уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. В ходе расследования бывший полицейский дал признательные показания. При передаче дела в суд следственный комитет ходатайствовал о назначении ему судебного штрафа.

Андрей Репин