«У России нет альтернативы, кроме как помириться с Западом» Дмитрий Дризе — о будущем отношений Москвы и Вашингтона

Приступивший к работе госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC посоветовал МИД России обратить внимание на положение дел в собственной стране. Так он ответил на обвинения Смоленской площади в адрес Вашингтона о вмешательстве во внутренние дела и «раскручивании фейков» о протестных акциях в российских регионах. Блинкен также сообщил, что США изучают ситуацию вокруг Алексея Навального и информацию о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы. Политический обозреватель “Ъ FM”Дмитрий Дризе считает, что шанс на улучшение отношений двух стран существует.

Это может показаться странным, но отношения двух стран с приходом Джозефа Байдена не то, чтобы улучшились, но существенно продвинулись в сторону улучшения. В рекордно-короткие сроки были продлены соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Однако не успели высохнуть чернила под этим документом, как отношения Москвы и Вашингтона стали возвращаться в привычное русло, а именно к взаимным обвинениям и упрекам.

В частности, приступивший к работе новый государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил чрезмерное применение силы на российских митингах.

Он также призвал освободить «тех, кто был задержан за отстаивание своих прав, включая Алексея Навального».

В свою очередь МИД России обвинил американское посольство в Москве и, соответственно, стоящий за ним Госдеп, в раскачивании ситуации и подстрекательству к мятежу.

Блинкен ответил, что не надо сваливать на Америку свои внутренние проблемы. Мол, российские граждане разочарованы царящими в стране коррупцией и автократией.

И, как следствие, глава Госдепа заявил, что изучает позицию Кремля в отношении Навального, а заодно и подозрения вмешательства в американские выборы. Что касается санкций, они не исключаются. Сохраняется и еще один важный момент — негативное отношение к «Северному потоку-2».

Тем не менее пока это все лишь слова, настоящая американская политика в отношении России не сформирована.

И этот вопрос явно не первоочередной — у США и без нас проблем хватает.

Однако положа руку на сердце у России нет альтернативы, кроме как помириться с Западом — времена не те. Развороты на Юг, на Восток или на Север не получаются, нас там не ждут. А полностью закрываться чревато падением уровня жизни, ростом цен, иммиграцией прогрессивных слоев и дальнейшим социальным недовольством — на одной силовой составляющей далеко не уедешь.

Нужно просто взять и построить другую страну. Однако решиться на это очень не просто, хотя заметно, что именно этот альтернативный путь сейчас активно обсуждается. И от Америки, что бы там кто ни говорил, зависит очень много.

Здесь просится некое продолжение «разрядки», возвращение Москвы в престижный клуб мировых держав в обмен пусть не на прекращение, но хотя бы ослабление борьбы с внутренним врагом, чтобы сделать перерыв в бомбардировках Воронежа.