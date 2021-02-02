Число субъектов МСБ в Новороссийске сократилось на 5%

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Новороссийске по итогам 2020 года сократилось на 5% - с 16 095 до 15 225. Об этом сообщил 2 февраля заместитель главы города Виктор Цыбань во время еженедельного аппаратного совещания.

Среди закрывшихся предприятий более 40% составляют объекты торговли, 20% - предприятия транспортной отрасли, остальные - сфера услуг.

«Результатом таких негативных проявлений являются последствия коронавирусной инфекции, отмена Единого налога на вмененный доход», - отметил господин Цыбань.

Вместе с тем в результате введения в Краснодарском крае налога на профессиональный доход, появилась категория самозанятых граждан. В 2020 году в Новороссийске зарегистрировано 3,5 тыс. самозанятых.

Наталья Решетняк