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Спикер гордумы Томска попросил СП провести проверку покупки техники для регоператора

Председатель гордумы Томска Чингис Акатаев обратился к Счетной палате с просьбой провести проверку по приобретению спецтехники для регоператора «Спецавтохозяйство» (САХ).

«Мы неоднократно говорили, что нас очень беспокоит судьба УМП «Спецавтохозяйство» в свете изменения зонирования и предполагаемого захода нового оператора. Что будет с этой новой техникой, если услуги предприятия не понадобятся? Она станет недвижимым имуществом? Возникает вопрос о целесообразности такой спешной закупки»,— написал спикер в своем Telegram.

Также председатель попросил исполняющего обязанности мэра Михаила Ратнера «объясниться по ситуации» и провести служебную проверку.

Ранее мэрия Томска закупила технику для САХа на 30 млн руб.

Артем Шпек


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