В Саратове ребенок получил ожоги во время мытья рук в частном детсаду

В Саратове началась проверка по факту получения двухлетним воспитанником частного детского сада в Ленинском районе ожогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Инцидент произошел во время мытья рук днем 1 февраля. По предварительным данным, пока потерпевший мыл руки, воспитатель отвлеклась на другого ребенка, и мальчик перекрыл подачу холодной воды. В результате на его руки и ноги попала горячая вода. Мальчик был доставлен в медучреждение, где у него диагностировали ожоги 1-й – 3-й степени 10% верхних и нижних конечностей. Ему оказывается медпомощь.

Произведен осмотр места происшествия, затребована документация о деятельности частного дошкольного учреждения. Проводится опрос персонала и родителей пострадавшего ребенка.

Марина Ковалева