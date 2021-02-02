Челябинский регоператор отходов усилит работу по взысканию долгов

Региональный оператор твердых коммунальных отходов в Челябинской области – ООО «Центр коммунального сервиса» - планирует в 2021 году усилить работу по взысканию долгов за вывоз мусора. Как сообщают в пресс-службе ЦКС, опыт прошлого года показал высокую эффективность действий в этом направлении. В пользу регоператора суды вынесли более 2300 решений, на основании которых должники обязаны выплатить почти 8 млн руб.

В 2020 году компания подавала иски к потребителям, задолженность которых превышала 4 тыс. руб. В 2021-м ЦКС намерен судиться с должниками, счета которых уходят в минус на сумму более 1 тыс. руб.

Суммарная задолженность потребителей перед ЦКС по данным на 30 ноября составляла 513 млн руб. Это общий размер долга по счетам, оплата по которым не производилась в течение более чем трех месяцев.