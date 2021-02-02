В Татарстане на участке автотрассы М5 ограничили движение транспорта

На участке автодороги М5 «Урал» в Татарстане ограничили движение автотранспорта. Это связано с метелью и обильным снегопадом. Об этом говорится в сообщении федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Ограничение касается пассажирских автобусов, грузовиком и маршрутных такси. «С 10:00 (время местное) 2 февраля 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М5 „Урал“ в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1548+651», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что в снегоуборочных работах на трассе задействованы 40 единиц спецтехники.

"Ъ-Казань"