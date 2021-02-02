02 февраля, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На ремонт крытого бассейна в Таганроге выделено 97 млн рублей

В Таганроге на капитальный ремонт крытого бассейна «Дельфин» из регионального бюджета будет направлено 97 млн руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области. Средства рассчитаны до 2022 года.

Отмечается, что на объекте тренируются 270 человек по четырем видам спорта. Сейчас проводится конкурс на определение подрядчика.

В сообщении говорится, что в Таганроге в 2020 году был завершен капитальный ремонт стадиона «Авангард». Стоимость работ составила около 112 млн рублей. На стадионе было заменено покрытие футбольного поля и беговых дорожек, отремонтировано здание, раздевалки и трибуны, возведены две спортивные площадки, а также установлены ограждение и освещение.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя