На ремонт крытого бассейна в Таганроге выделено 97 млн рублей

В Таганроге на капитальный ремонт крытого бассейна «Дельфин» из регионального бюджета будет направлено 97 млн руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области. Средства рассчитаны до 2022 года.

Отмечается, что на объекте тренируются 270 человек по четырем видам спорта. Сейчас проводится конкурс на определение подрядчика.

В сообщении говорится, что в Таганроге в 2020 году был завершен капитальный ремонт стадиона «Авангард». Стоимость работ составила около 112 млн рублей. На стадионе было заменено покрытие футбольного поля и беговых дорожек, отремонтировано здание, раздевалки и трибуны, возведены две спортивные площадки, а также установлены ограждение и освещение.

Наталья Шинкарева