Астраханка предстанет перед судом за смерть шестилетнего ребенка

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности шестилетнему ребенку в результате падения в колодец (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 11 ноября 2020 года в Трусовском районе города супружеская пара уехала в магазин, оставив шестилетнего ребенка дома с тетей. Мальчик ушел на улицу и не вернулся. Прибывшие родители, не найдя ребенка, обратились в правоохранительные органы. Спустя несколько часов тело утонувшего мальчика обнаружили в колодце около дома их соседки, которая, предположительно, не закрыла крышкой канализацию в соответствии с предъявленными требованиями, в результате чего туда упал ребенок.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай