Роскачество выявило признаки шпионских программ в приложениях для очистки памяти смартфонов

Роскачество провело исследование приложений для очистки памяти телефонов на Android и выявило у них избыточные запросы на доступ, обилие рекламы и признаки шпионских программ. Наиболее часто встречающимся недостатком стало обилие рекламы. Эксперты изучили 60 приложений.

«Всего было изучено 60 приложений. Наиболее частым негативным моментом стало наличие большого количества рекламы, вплоть до затруднения использования приложения, были отмечены также минусы в виде избыточных запросов доступа к различным функциям смартфона и подозрительного "интереса" приложений к окружающей Wi-Fi сети. Наконец, по меньшей мере два приложения имеют признаки встроенных шпионских программ (stalkerware)»,— сообщили в Роскачестве (цитата по ТАСС).

Так, приложения Cleaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone — и ряд других перехватывают трафик подключенной Wi-Fi сети, приложение Battery Saver booster & cleaner требует доступа к микрофону, а приложения Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner — к камере.

Наиболее серьезное подозрение вызвали программы Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver — и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster, которые запрашивают полный пакет доступов. Приложение Phone Cleaner уже удалено из «Google Play Маркета».

Эксперты Роскачества при выборе приложения-клинера советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, читать отзывы и оценки, обращать внимание на запрашиваемые доступы и использовать антивирус на устройствах.