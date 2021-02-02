Облсуд подтвердил взыскание 142 млн рублей с ЧМК за загрязнение реки Миасс

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело о взыскании 142,6 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс. Требования природоохранного прокурора признаны обоснованными, апелляционная жалоба предприятия оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В сентябре 2020 года Металлургический районный суд обязал ЧМК выплатить 142,6 млн руб. за сброс загрязняющих веществ в реку Миасс через Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных нормативов. Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате водному объекту на территории Челябинска был причинен крупный причинен. ПАО «ЧМК» обжаловало решение суда первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу.