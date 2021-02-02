Всехсвятский храм на Егошихинском кладбище передали в собственность Пермской епархии

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало здание храма Всех Святых на ул. Тихой, 23 в собственность Пермской епархии РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба теруправления ведомства.

Всехсвятский храм в Перми был построен в 1826–1832 годах. Культовое сооружение является памятником культурного наследия федерального значения. Здание храма построено в стиле классицизма по форме ротонды с широким куполом и двумя портиками — крытыми галереями с колоннами. До наших дней храм сохранился практически в первозданном виде. Настоятелем храма Всех Святых является секретарь Пермской епархии Андрей Литовка.