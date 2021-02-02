Из Ярославля в Иваново начал ходить рельсовый автобус «Орлан»

С 1 февраля рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали курсировать по маршруту Иваново – Ярославль, сообщили в пресс-службе РЖД. В сообщении отмечается, что новые рельсовые автобусы пришли на замену поездам с вагонами локомотивной тяги.

По данным РЖД, стоимость проезда на рельсовом автобусе останется такой же, как и на обычных поездах, будут сохранены и все льготы, установленные для проезда на пригородных поездах.

«Орлан» – модификация современного дизель-поезда, в состав которого входит от двух до трех вагонов. «Орлан» – отечественная разработка, предназначенная для использования на неэлектрифицированных участках железной дороги. В каждом вагоне рельсового автобуса имеется климатическая установка по очистке и обеззараживанию воздуха. Салоны оборудованы мягкими сиденьями.

В движение рельсовый автобус приводится дизель-гидравлической силовой установкой. Для обеспечения плавности хода в подвеске «Орлана» применяются пневморессоры.

Антон Антонов