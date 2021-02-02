В Свердловской области ввели в эксплуатацию седьмую мусороперегрузочную станцию для временного хранения и организации единовременной перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

Новая площадка вместимостью 30 т. в сутки построена в двух км от Полевского. Поступающие на нее в течение дня отходы из мусоровозов сразу перегружаются в специальный бункер, затем одной машиной транспортируются для захоронения на полигон. В последствии, с развитием инфраструктуры, таким же образом отходы будут направляться на мусоросортировочные комплексы для первичной сортировки.

«Процесс доставки мусора до конечной точки назначения станет более эффективным и экологически безопасным: за счет внушительной вместимости бункеров-накопителей – она близка к объему десяти малотоннажных мусоровозов – сократится не только трафик спецтехники и количество используемого ею топлива, но и ее углеводный след в атмосфере», — отметил заместитель свердловского министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Напомним, мусороперегрузочные станции также работают в Талице, Тугулыме, Шале, Туринске, Пышминском городском округе и Туринской Слободе. В ближайшее время они также появятся в Атиге и Бисерти.