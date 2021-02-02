Экс-сотрудницу одного из предприятий Удмуртии осудили за разглашение гостайны

Бывшую начальника подразделений одного из предприятий Удмуртии осудили за разглашение сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил женщине штраф в 80 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Подсудимая признала вину, приговор вступил в законную силу.

Установлено, что экс-начальница отправила электронные сообщения, в которых имелась информация, имеющая грифы «Секретно» и «Совершенно секретно», используя незащищенные каналы связи. В результате эти сведения, доверенные ей по работе, стали известны третьим лицам, у которых не было доступа к государственной тайне. Отметим, что специалисты УФСБ России по Удмуртии приняли меры, предотвратив дальнейшую утечку информации.