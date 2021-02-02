К 950-летию Рыбинска благоустроят Комсомольскую площадь

В городе Рыбинске Ярославской области на благоустройство Комсомольской площади будет потрачено 14,68 млн руб. по программе «Решаем вместе» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе городской администрации. К ремонтным работам приступит подрядная организация «Крепыш» уже весной.

«Благоустройство объекта стало возможным за счет дополнительных средств, выделенных Рыбинску и в связи с предстоящим празднованием 950-летия города. В результате площадь получит современный вид, станет местом отдыха для жителей Зачеремушного микрорайона»,— отметила директор городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Подрядчику предстоит заменить покрытие на площади, отремонтировать стелу, сделать дополнительную подсветку. Также будут заменены светильники, проведена работа по озеленению территории. На площади появятся новые скамейки и урны. По информации пресс-службы, благоустройство площади планируется завершить к 1 августу 2021 года.

София Бастрыгина