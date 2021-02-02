Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске планирует возобновить работу в марте

Новосибирский аквапарк «Аквамир» планирует возобновить деятельность в марте, сообщили в компании. На своем официальном сайте развлекательный комплекс предлагает вернуть деньги тем, кто купил билеты и подарочные сертификаты на февраль.

О том, что аквапарк приостановил работу стало известно на прошлой неделе.

Крытый аквапарк «Аквамир» был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб. Комплекс общей площадью около 35 тыс. кв. м включает в себя помещения аквапарка, фуд-корта, помещения для SPA-услуг и другие площади под аренду.

Владельцем имущественного комплекса аквапарка является ООО «ВДТ Строй», которое вместе с еще несколькими компаниями строительной группы «Кварсис» находится в процедуре банкротства. До августа 2019 года «ВДТ Строй» эксплуатировал комплекс самостоятельно, однако позже передал в аренду.

Подробнее о ситуации с арендой аквапарка — в материале “Ъ-Сибирь” «В "Аквамире" поплыли ставки».

Даниил Тарабукин