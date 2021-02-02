В Аткарске в суд направлено дело о похищении должника и самоуправстве

В Аткарске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 30 и 32 лет, которые обвиняются в похищении человека и самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, преступление было совершено в отношении 29-летнего мужчины при следующих обстоятельствах: в период времени, когда потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы, один из обвиняемых оказывал материальную поддержку его девушке и ему самому, а второй по его просьбе передал девушке свой легковой автомобиль. После освобождения из колонии 29-летний мужчина переехал жить и работать в Саратов и обвиняемые напомнили ему о долге в размере 100 тыс. руб. за оказанную материальную поддержку и 60 тыс. руб. за автомобиль.

16 ноября 2020 года они приехали в Саратов, чтобы потребовать возврата долга. Подъехав к месту его работы на улице Тархова города Саратова, обвиняемые затащили мужчину в автомобиль, привезли в деревню Андреевка Аткарского района, где поместили потерпевшего в погреб сарая частного дома, а сами уехали в Аткарск. В этот же день, опасаясь, что потерпевший может замерзнуть, злоумышленники решили переместить должника в квартиру. К тому времени мужчина смог выбраться из погреба, на попутных машинах добрался до отделения полиции, где сообщил о совершенном в отношении него противоправном деянии. Автомобиль, на котором ехали подозреваемые, по ориентировке был остановлен сотрудниками полиции.

На предварительном следствии обвиняемые признали вину в инкриминируемых деяниях и раскались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Марина Ковалева