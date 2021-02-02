ФНС отложила решение вопроса о продолжении деятельности завода Дзержинского и его продаже

Собрание кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» решило отложить рассмотрение вопросов, которые поставил перед ним конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин. Как следует из информации на ЕФРСБ, собрание не стало голосовать по поводу отчета управляющего о ходе конкурсного производства, вопросу о продолжении хозяйственной деятельности предприятия и порядке продажи имущественного комплекса предприятия. Сам господин Шляпин считает, что завод должен продолжать производственную деятельность в условиях конкурсного производства, а его имущественный комплекс должен продаваться на торгах единым лотом. По данным источников, близких к предприятию, на отложении рассмотрения этих вопросов настаивали представители ФНС. В частности, они предложили предоставить конкурсному управляющему «дополнительное документальное обоснование своих предложений».

Напомним, ФНС контролирует процедуру банкротства завода Дзержинского, в которую предприятие вступило еще в 2006 году. На собрании кредиторов ей принадлежит 88% голосов.