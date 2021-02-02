У жителя Ижевска изъяли более 20 килограммов наркотиков

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии при поддержке спецподразделения «Гром» задержали в Ижевске 33-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра в обшивке автомобиля мужчины были обнаружены 10 пакетов с синтетическими наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по республике. Масса изъятого составила 9,99 кг.

Было установлено, что задержанный является межрегиональным курьером по перевозке оптовых партий запрещенных веществ. Закладку он забрал в лесополосе во Владимирской области. В дальнейшем сотрудники УНК МВД по Удмуртии и ГИБДД обнаружили девять тайников с наркотиками, оборудованных подозреваемым в Пермском крае и Свердловской области. Общая масса изъятых из них запрещенных веществ составила почти 12 кг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемого поместили в изолятор.